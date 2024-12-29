انت الأن تتابع خبر اللب الأبيض طلع كنز.. كنز غذائي لا تتوقعه لتحسين صحتك وتعزيز مناعتك وجمال بشرتك في آنٍ واحد.. ازاي محدش يعرف الفوائد دي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعتبر اللب الأبيض من أشهر الوجبات الخفيفة التي يعشقها الكثيرون، ليس فقط لمذاقها اللذيذ والمميز، ولكن أيضًا لقيمتها الغذائية العالية وفوائدها الصحية المتعددة يُستخرج اللب الأبيض من بذور القرع (اليقطين)، وهو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم في هذا المقال، سنستعرض أبرز فوائد اللب الأبيض وكيف يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في صحتك العامة.

تعزيز صحة القلب والشرايين

اللب الأبيض يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، مثل أوميغا-3 وأوميغا-6، والتي تلعب دورًا مهمًا في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم كما يُساهم في تحسين الدورة الدموية والحفاظ على صحة القلب والشرايين، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب المزمنة.

تقوية جهاز المناعة

تُعد بذور القرع مصدرًا غنيًا بالزنك والمغنيسيوم، وهما عنصران ضروريان لتقوية جهاز المناعة الزنك، بشكل خاص، يُساهم في تعزيز قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات والبكتيريا، مما يقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد والأمراض الموسمية.

تحسين صحة البشرة والشعر

يحتوي اللب الأبيض على فيتامين E والأحماض الأمينية، التي تعمل على تعزيز صحة البشرة والشعر فهو يُحارب الجفاف ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة، كما يُحافظ على مرونة الجلد ويُعزز من نمو الشعر بشكل صحي وقوي.

تنظيم مستويات السكر في الدم