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أحمد جودة - القاهرة - توصل نادي برشلونة اليوم الثلاثاء لاتفاق مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم بمنحه مهلة لمدة 72 ساعة من أجل تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور في رابطة "الليغا"، التي وافقت بدورها على تمديد الموعد النهائي الذي كان ينتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

3 أيام مهلة لبرشلونة لتسجيل أولمو

سيسمح لبرشلونة بإكمال الوثائق التي كان على (الليغا) الموافقة عليها، فيما يتعلق بنقل واستغلال جزء من مقاعد كبار الزوار في المقصورة الجديدة لملعب (سبوتيفاي كامب نو)، مقابل نحو 100 مليون يورو.

وطلبت الرابطة من إدارة البرسا، برئاسة خوان لابورتا، ضمانات لدفع العقود من قبل المستثمرين الاثنين، وأن برشلونة سيحصل على مقدم أموال مقابل توقيع هذه العقود، لكن النادي أكد أن الأمر سيكون صعبًا للغاية تقديم كل هذه المستندات في ليلة رأس السنة الجديدة، وعليه طلب بضعة أيام عمل أخرى لتحصيل هذه المدفوعات.

كما ستتيح هذه الصفقة، التي أتمها لابورتا الأسبوع الماضي في مدينة دبي الإماراتية بعد فشل اللجوء للمسار القضائي لتسجيل كلا اللاعبين، لبرشلونة أيضًا العودة إلى قاعدة ‘اللعب المالي النظيف’.

ويعني هذا الأمر أيضًا أن برشلونة بالإضافة لقدرته على تسجيل أولمو وفيكتور في قائمة الفريق الأول، سيكون باستطاعته دخول الميركاتو الشتوي المقبل بقوة.