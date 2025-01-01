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أحمد جودة - القاهرة -

واصل مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة اللواء أشرف حلمي سلسلة اجتماعاته من أجل وضع خارطة الطريق وتنظيم العمل الإداري للاتحاد، مع وضع جدول البطولات المحلية والمشاركات الدولية للموسم الحالي.

تنظيم الهيكل الإداري والأجندة المحلية أبرز قرارات مجلس إدارة تنس الطاولة

عُقد الاجتماع بمقر الاتحاد بمجمع الاتحادات الرياضية بمدينة نصر، وشهد حضور المستشار خالد الحفني نائب الرئيس، ومحمود أباظة أمين الصندوق، بالإضافة للأعضاء عمرو فهمي، أشرف عبد الفتاح، وليد محمود وهبة الله حامد.

وجاءت أهم قرارات المجلس على النحو التالي:

- قرر المجلس تعيين السيد/ ممدوح محمد إسماعيل قائمآ بأعمال المدير المالي للاتحاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 1 يناير 2025 وتنتهي في 31/3/2025 لحين إنهاء الاجراءات.

- قرر المجلس تعيين السيد/ هشام محمد أبوحشيش قائمآ بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 1 يناير 2025 وتنتهي في 31/3/2025 لحين إنهاء الاجراءات.

- مخاطبة الجهة الإدارية بالموقف المالي للاتحاد.

- تكليف دكتور/ علاء مشرف بإعداد وتقديم مقترحات بالاشتراك مع السيد/ محمود أباظة أمين الصندوق لوضع ضوابط الإشتراك في البطولات الدولية للاعبين واللاعبات والناشئين والناشئات على الأوجه الأمثل.

- الموافقة على الإبقاء على لجان المسابقات والحكام والدوري لحين إشعار آخر.

- الموافقة على إقامة بطولة الجمهورية الثانية للناشئين والناشئات تحت 11، 13 سنة خلال الفترة من 2 وحتى 5 فبراير 2025 على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالقاهرة.

- تشكيل البعثة المشاركة بمنافسات كأس إفريقيا لفردي الرجال والسيدات والمقررة في تونس فبراير القادم، على النحو التالي: "عمرو فهمي رئيس البعثة، أشرف صبحي مدرب رجال، هشام إسماعيل مدرب سيدات"، إلى جانب الثنائي عمر عصر ومحمد البيلي لمنافسات الرجال، والثلاثي دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبي لمنافسات السيدات.

- الموافقة على مشاركة "عمر عصر ومحمد البيلي ويوسف عبد العزيز ومحمود حلمي" بالإضافة للخماسي "دينا مشرف وهنا جودة ويسرا حلمي ومريم الهضيبي وهند فتحي" في منافسات سنغافورة سماش الدولية على نفقتهم الخاصة دون تحمل الاتحاد لأية أعباء مالية، وكذلك مشاركة المدرب/ هشام إسماعيل مرافقا لهنا جودة على نفقتها الخاصة.

- الموافقة على مشاركة دينا مشرف وهنا جودة ومحمود حلمي ويسرا حلمي في منافسات قطر الدولية 2025، مع سفر المدرب هشام إسماعيل وذلك على نفقتهم الخاصة ودون تحمل الاتحاد لأية أعباء مالية حاليا أو مستقبلا.

- الموافقة على مشاركة اللاعبين واللاعبات التالية أسمائهم في بطولة قطر الدولية للناشئين 2025، وذلك على نفقتهم الخاصة ودون تحمل الاتحاد لأية أعباء مالية حاليآ أو مستقبلآ طبقآ للطلبات المقدمة من أولياء أمور اللاعبين، وهم "صلاح علام، سيف عبدالسلام مطاوع، سليم محمد إسماعيل، مريم يونس، فريدة ثابت، عبدالرحمن ثابت، خديجة الحكيم، بدر مصطفى، ياسين جابر، عبدالرحمن أسامة مطاوع، عبدالله أسامة مطاوع".

- إحالة مذكرة الاعتراض المقدمة من ناديي العبور والإسماعيلي إلى المستشار القانوني للاتحاد لإعداد مذكرة بالرأي على ضوء الاعتراض المقدم منهما، على ضوء لائحة شئون اللاعبين وقواعد الدوري للموسم الرياضي 2024/2025 لفرق الرجال والمستندات التي تم عرضها على المجلس.

- الموافقة على إقامة الدراسات الدولية للمستوى الثاني خلال النصف الثاني من شهر يناير 2025 والدراسات الدولية للمستوى الأول خلال شهر فبراير 2025.