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أحمد جودة - القاهرة - يحتفل محمد مكى المدير الفني لفريق المقاولون العرب اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ44، حيث إنه من مواليد 1 يناير 1981، ويعد إنجاز صعوده بنادى حرس الحدود مرتين للدورى الممتاز هو الأبرز في مسيرته التدريبية حتى الآن.

محمد مكى يحتفل بعيد ميلاده الرابع والأربعين

بدأ محمد مكى مشواره مع الساحرة المستديرة بمركز شباب سنورس بالفيوم، ثم انتقل إلى الأولومنيوم 1997 – 1999) ومنه إلى فريق بتروجت لمدة 3 مواسم، ثم الانتقال إلى حرس الحدود، ووادى دجلة، ثم تليفونات بنى سويف، والقناة.

ونجح محمد مكى في التتويج بـ3 بطولات، كأس مصر مرتين وكأس السوبر المصرى مرة، كما شارك في البطولة العربية موسم 2004، والمشاركة في بطولة الكونفدرالية.

وقاد محمد مكى الكثير من الأندية بدأها مدربا عاما في نادى طامية ثم نادى جولدى ثم مدرب مساعد في حرس الحدود، ثم مدرب عام مع طارق العشرى ومحمد حليم في الحرس، ثم مديرا فنينا للحرس 2021 /2022، ثم مدرب عام مع أحمد أيوب، ثم مدير فنى للحرس والمقاولون العرب.

ونجح محمد مكى في الصعود بنادى حرس الحدود للدورى الممتاز موسم 2017/2018، ثم الصعود مرة أخرى بالحرس موسم 2021 /2022، وحاليا في طريقه للصعود بنادى المقاولون العرب الذى يحتل صدارة الترتيب بدورى المحترفين.