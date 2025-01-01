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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل إن أداء المنتخب السعودي أمام نظيره العماني كان سيئًا ولم يرق إلى مستوى طموحات وأهداف الشعب السعودي.

المسحل: أداء المنتخب السعودي كان سيئًا للغاية

وقال المسحل في تصريحات عقب مباراة الأخضر السعودي مع الأحمر العماني: "نعتذر لكل الجماهير، كنا نطمح للتأهل للنهائي، وهدفنا من البطولة كان هو تحقيقها وخلق انسجام أكثر.. لكن الأداء كان سيئًا".

وتابع: "كان لدينا هدفين من هذه البطولة، الأول هو المنافسة وخلق انسجام بين اللاعبين، سيما أن هناك العديد من اللاعبين الجدد في المنتخب، والثاني هو الفوز بلقب خليجي 26".

وأضاف: "ظروف المباراة كانت أسهل نوعًا ما للمنتخب السعودي، لكن للأسف كان أداء الأخضر جدًا سيئ".