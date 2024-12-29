انت الأن تتابع خبر فاضل 10 أيام.. "واتساب" يتوقف عن العمل على هذه الهواتف نهائيًا بعد ساعات | هل تليفونك منهم؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى شركة Meta platform والمالكية لتطبيق المراسلة الأشهر حول حول العالم واتساب WhatsApp، لتوفيق التطبيق مع التقنية الحديثة وتعزيز مستوى الأمان وتحسين أداء التطبيق بشكل مستمر، ومن هذا المنطلق أشارت تقارير عن نية واتساب أيقاف خدماته ودعمه بعدد من الهواتف مع بداية العام المقبل 2025، سواء تلك الهواتف التى تعمل بنظام الأندرويد أو نظام التشغيل iOS.

أجهزة الأندرويد المتأثرة من التحديث الجديد بواتساب

ووفقا لما أعلنت عنه واتساب فإنه لن يتمكن مستخدمو هواتف أندرويد والتى تعمل بنظام أندرويد KitKat 4.4، أو الإصدارات الأقدم من الوصول إلى التطبيق، حيث يشمل الأجهزة المتأثرة بعض الطرازات الشهيرة والتى تم إصدارها منذ أكثر من 10 سنوات،

وجاءت الهواتف التى سيتوقف عنها تطبيق واتساب بداية من 2025 على النحو التالى:

هواتف سامسونج: جالكسى S3، جالكسى نوت 2، جالكسى Ace 3، جالكسى S4 مينى.

هواتف موتورلا: موتو جى الجيل الأول، رازر إتش دى، موتو إى 2014.

هواتف LG: أوبتيموس جى، نيكسوس 4، إل 90 وجى 2 مينى.

هواتف HTC: هواتف Desire 601، Desire 500، One X+، One X.

أجهزة سونى: هواتف Xperia V، Xperia T، Xperia SP، Xperia Z.

ونوهت شركة ميتا على مستخدمى تلك الهواتف بضرورة الترقية إلى هواتف تعمل بإصدارات أحدث من نظام أندرويد، لمواصلة أستخدام تطبيق واتساب.

أجهزة iOS المتأثرة بالتحديث الجديد من واتساب

والجدير بالذكر أنه بداية من 5 مايو 2025، ستتوقف واتساب عن دعم عدد من الأجهزة والتى تعمل بإصدارات iOS الأقدم من 15.1،

حيث تشمل الأجهزة التالية:

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

وتعطى شركة