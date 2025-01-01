انت الأن تتابع خبر "كل دا موجودة ومش عارفين أهميتها"..لن تصدق ماذا يحدث بالهاتف عند تشغيل خاصية وضع الطيران..جرب بنفسك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد خاصية وضع الطيران من أهم المميزات الموجودة في جميع الهواتف الذكية، حيث كان يعتقد الجميع أن تلك الميزة تم تخصيصها من أجل تفعيلها عند ركوب الطائرة، وذلك من منع جميع الاشعارات والرسائل والمكالمات الهاتفية أثناء الطيران حتى لا يؤثر ذلك على الطائرة، ولكن توجد العديد من الاستخدامات الأخرى بميزة وضع الطيران، سوف نوضح تلك الاستخدامات في التالي.

استخدامات ميزة وضع الطيران

يمكن استخدام خاصية وضع الطيران في العديد من الاستخدامات الرائعة،

وأهم تلك الاستخدامات كما التالي:

حماية الهاتف من الاختراق

تعمل ميزة وضع الطيران عند القيام بتشغيلها إلى حماية الهاتف من الاختراق، حيث يتم غلق جميع شبكات الواي فاي وبالتالي غلق جميع التطبيقات الموجودة على الهاتف، وبالتالي يمنع جميع المخترقين من الوصول إلى بيانات الهاتف، هذا ما يعمل على حمايته من الاختراق.

المساعدة على التركيز

يذكر أنه عندما يتم تفعيل تلك الميزة يتم غلق جميع التطبيقات وبالتالي منع الإشعارات والمكالمات والرسائل، مما يساعد الشخص بشكل كبير على التركيز في العمل.

منع الإشعاعات الضارة أثناء النوم

ينبعث من الهاتف بعض الإشعاعات الضارة بشكل كبير، وذلك نتيجة تلقي الإشعارات والرسائل وتشغيل شبكة الإنترنت، ولكن عند استخدام ميزة وضع الطيران يقوم بغلق جميع التطبيقات وبالتالي منع الإشعاعات الضارة أثناء النوم.

تحسين أداء البطارية