انت الأن تتابع خبر انسى الريجيم والجيم بعد النهاردة!!... طبيب سعودي يكشف عن وصفة جبارة لإزالة الكرش والتخلص من الوزن الزائد خلال 10 ايام فقط! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تصريحات رسمية من قبل الدكتور السعودي خالد الخضري قد كشف عن طريقة سحرية جعلته يفقد الكثير من وزنة، حيث قد قال انه كان يعاني من مشاكل كبيرة في القولون ادت إلى وصول وزنة إلى 94 كيلو، لكن بعد تلك الوصفة التي قد اتبعها قد وصل وزنة إلى 80 كيلو والذي يعتبر إنجاز مذهل قد قام به في اقل من شهر واحد، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليح.

وصفة القضاء على الكرش