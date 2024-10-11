انت الأن تتابع خبر انسى الريجيم والجيم بعد النهاردة!!... طبيب سعودي يكشف عن وصفة جبارة لإزالة الكرش والتخلص من الوزن الزائد خلال 10 ايام فقط! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في تصريحات رسمية من قبل الدكتور السعودي خالد الخضري قد كشف عن طريقة سحرية جعلته يفقد الكثير من وزنة، حيث قد قال انه كان يعاني من مشاكل كبيرة في القولون ادت إلى وصول وزنة إلى 94 كيلو، لكن بعد تلك الوصفة التي قد اتبعها قد وصل وزنة إلى 80 كيلو والذي يعتبر إنجاز مذهل قد قام به في اقل من شهر واحد، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليح.
وصفة القضاء على الكرش
- في تصريحات رسمية قد قدمها الدكتور خالد الحضري في برنامج تلفزيوني قد قال انه لم يتبع دايت ولم يواظب على وصفات صعبة، فقط كل ما قد قام به هو إزالة العيش تمامًا من النظام الغذائي اليومي الخاص به، لما يحتوي عليه من النشويات وسكريات غير صحية ويمكن تناولها من مصادر أخرى صحية.
- لقد قال خالد “جربت أمنع الخبز والأسبوع الأول عانيت معاناة غير طبيعية، لكن مع الوقت أصبحت أكل كل شيء بالملعقة ولم أكل خبز منذ سنتين واعتادت معدتي على هذا الأمر، وأصبحت أشعر أن عندي لياقة وحركتي أخف”، وينصح كافة من يعانون من زيادة في الوزن من البدء في التقليل من تناول الخبز إلى نصف الكمية ثم إلى نصف النصف وهكذا، حتى يتم منع تناول الخبر تدريجيًا للحصول على النتيجة المرغوبة من وزن مثالي ووزن صحي ايضًا.