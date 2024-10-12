الرئيس السيسي: "إحنا نتعب لأجل بكرة ودى أساسيات لتطوير وبناء الدولة"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 02:37 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة حرصت بشكل كبير على تطوير قطاع السكة الحديد بشكل كامل، متابعا: "نجيب حال السكة الحديد في مصر.. سواء محطات أو خطوط أو وحدات.. بنتكلم عن القطاع كله أهمل وأهمل ده مش عيب.. دي كانت ظروف بتمر بها البلد.. نعملها وتبقي الظروف الاقتصادية صعبة ولا مش بعملها.. دي تالت مرة اقولها".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في قطاع النقل منها محطة قطارات الصعيد في بشتيل: "كنا عارفين أن فيه معاناة بسبب اللى بنعمله.. نفضل زي ما إحنا والبلد تكون بلا مستقبل.. لا لينا ولا أبنائها والاحفاد مش يلاقوا حاجة.. دي أساسيات لا يمكن إغفالها أو تأجليها ابدا.. يادوب بنحط الدولة علي الخط.. الدكتور مصطفي مدبولي بيقولي "أول الطريق".. أمال إحنا كنا فين".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "لما تعيشنا مع حالنا على مدي السنين اللى فاتت تصورنا أن ده الطبيعي.. وده مكنشي طبيعي خالص بأي حال.. وإحنا منعرفشي كمسئولين أمام الله اللى هيحاسبنا أننا نبقي فاهمين حاجة ومش بنعملها ونكون خايفين على أن الناس تقول ظلمونا وتعبونا.. لا إحنا بنتعب لأجل بكرة".