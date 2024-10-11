انت الأن تتابع خبر تألقي ببشرة مثالية ناعمة بدون بقع أو تصبغات..! التين والزبادي بديل البوتوكس والفيلر يشد البشرة ويزيل التجاعيد هتصغري 20 سنة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواجه بعض النساء مشكلة ظهور التجاعيد على الوجه واليدين، ومع بلوغ سن الأربعين تفقد البشرة الكولاجين الطبيعي مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد، وهذا ما يجعل المرأة تشعر بالحزن والاكتئاب تلجأ بعض السيدات إلى حقن البوتوكس أو الفيلر للتخلص من هذه الخطوط في هذا المقال، سنقدم لكم وصفة فعالة بديلة للبوتوكس والفيلر باستخدام مكونات بسيطة يمكن العثور عليها في المنزل

شد البشرة وإزالة التجاعيد من أول استعمال

إذا كنت ترغبين في الحصول على بشرة مشدودة وخالية من التجاعيد والخطوط التعبيرية، عليك اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

2 ملعقة من الشوفان المطحون.

حبة تين طازجة.

ملعقة صغيرة زبادي.

ملعقة صغيرة زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بإزالة القشرة الخارجية للتين ونستخرج اللب الموجود داخله، ثم نضعه في وعاء عميق.

نقوم بهرسه جيداً بالشوكة ثم نضيف الشوفان المطحون مع الزبادي وندمج المكونات معاً، وبعد ذلك نغسل الوجه.

نقوم بتنظيف البشرة بالماء والغسول المناسب، ثم نطبق هذا المزيج عليها لمدة 20 دقيقة، وبعدها نشطفها بالماء البارد.

ندهن البشرة بزيت اللوز الحلو، ومن أول استخدام ستلاحظين أن بشرتك أصبحت مشدودة ونقية.

ينبغي تكرار هذه الوصفة مرتين على الأقل كل أسبوع حتى تحقيق أفضل النتائج.

الموز والجليسرين لشد البشرة