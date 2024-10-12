صندوق الاستثمارات العامة السعودي ينفي إجراء محادثات لشراء…

دبي - احمد فتحي في السبت 12 أكتوبر 2024 02:15 مساءً - سي إن بي سي_ ذكر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الصندوق السيادي للمملكة، في بيان، الجمعة أنه لا يُجري حالياً محادثات لشراء حصة في منصة دازون لبث الفعاليات الرياضية المدعومة من الملياردير لين بلافاتنيك.

وقال متحدث باسم الصندوق “ذكرت عدة وسائل إعلام أن صندوق الاستثمارات العامة يجري محادثات لشراء حصة في دازون. صندوق الاستثمارات العامة ليس منخرطا حاليا في مناقشات مع دازون بشأن هذه المسألة وليس لديه خطط حالية للاستثمار في الشركة”.

وذكرت هذا الأسبوع أن الصندوق يجري محادثات مع دازون ومقرها لندن لشراء حصة تبلغ نحو 10% في الشركة مقابل مليار دولار.

ودازون شريك بث لعدة دوريات كرة قدم أوروبية، فضلاً عن رياضات أخرى.