انت الأن تتابع خبر متوفره في كل بيت .. حبوب مدهشة أقوي من السحر لعلاج ارتفاع ضغط الدم دون الحاجه الي طبيب أو قياس ضغط الدم في الصيدلية!!! .. هتخليك زي الأسد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشاكل القولون تعتبر أكثر ما يُعاني منه الأفراد والتي تبدأ بالانتفاخ والغازات وتصل إلى حدوث إمساك أو إسهال، لأن هذه المشكلة موجودة منذ القدم كان الأفراد دائمًا ما يحاولون البحث عن علاج مناسب لها ولن يجدوا أفضل من الأعشاب الطبيعية التي تساهم في تحسين حالة الجهاز الهضمي وبالتالي الهضم بشكل جيد.

علاج ضغط الدم بالأعشاب

الزنجبيل

تم إجراء دراسات عديدة حول مدى قدرة الزنجبيل على التحكم في ضغط الدم والتي أكدت أنه فعال في تحسين الدورة الدموية وإرخاء العضلات التي تُحيط بالأوعية الدموية، وبالتالي خفض الضغط المرتفع للدم.

الزعرور

يعتبر الزعرور أحد أنواع العلاجات العشبية المخصصة لمرضى ضغط الدم المرتفع والذي تعددت طرق تناوله سواء كثمار أو تجهيزه كمشروب.

بذور الكتان

تحافظ بذور الكتان على صحة الجسم حيث تمنع الإصابة بالقلب وأمراضه، والتهابات المعدة والمفاصل، وذلك لأنها غنية بحمض ألفا لينولينيك الدهني فضلًا عن احتوائها على أوميجا 3 الدهنية.

الريحان

أعشاب مميزة لم يقتصر تميزها على المذاق اللذيذ والرائحة الجميلة فحسب بل تم إثبات دورها الفعال في علاج ضغط الدم و إزالة التوتر من جدران الأوعية الدموية وبالتالي استرخائها، وقد يأتي ذلك نتيجة احتوائها على “مركب اليوجينول” ولكن مازلت الدراسات حول ما يمكن أن تقدمه هذه العشبة من فوائد للجسم قيد الممارسة، وسيكون من الرائع إدخال الريحان كعنصر أساسي في النظام الغذائي اليومي.

بذور القاطونة

أو كما يطلق عليها البعض اسم “مزمار الراعي Blond psyllium”، بعد الفحص والدراسة تم التوصل إلى أنها تحمل فائدة كبيرة لمرضى ضغط الدم العالي حيث أنها تساهم في ضبطه وذلك لأنها تضم كميات كبيرة من الألياف الذائبة في الماء.

أعشاب علاجية لمشاكل القولون

لطالما اتجه الأفراد إلى استخدام الأعشاب الطبيعية كعلاج تقليدي لمختلف مشاكل القولون والهضم والتي تجمع في خصائصها بين المواد المهدئة والمضادة للالتهابات ومنها: