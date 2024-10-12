تعرف على شخصية ثراء جبيل في "ضل حيطة" رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة ثراء جبيل علي مسلسل "ضل حيطة" بطولة الفنانة ياسمين صبري، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان القادم 2025.

تفاصيل شخصية ثراء جبيل في ضل حيطة رمضان 2025

وتجسد ثراء جبيل شخصية صديقة ياسمين صبرى ضمن أحداث مسلسل "ضل حيطة"، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

أبطال مسلسل ضل حيطة

ويتكون مسلسل ضل حيطة من 30 حلقة، بطولة ياسمين صبري، ثراء جبيل، عابد عناني، هاجر الشرنوبي، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، وغفران محمد، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

قصة مسلسل ضل حيطة

وتدور أحداث ضل حيطة في إطار اجتماعي تشويقي، تظهر خلاله ياسمين بشخصية ربة منزل تمر بالعديد من التحولات وتعاني من أزمات عديدة في حياتها، وتتكون عائلة ياسمين من أحمد فؤاد سليم الذي يلعب دور والدها وسلوى عثمان التي تظهر بشخصية والدتها، فيما يلعب عابد عناني دور شقيقها، وتقدم غفران محمد شخصية شقيقة ياسمين ضمن الأحداث.

أحدث أعمال ثراء جبيل

ومن ناحية اخري، تواصل ثراء جبيل تصوير مسلسلها كل سنة مرة مع أحمد داود، وتجسد من خلاله شخصية هاجر التي تجمعها علاقة حب مع أحمد داود، والمسلسل مكون من 10 حلقات، ولم يتم تحديد المنصات الرقمية التي سيُعرض عليها،، ومن بطولة أحمد داود، أحمد بدير، محمد محمود، ثراء جبيل، مراد مكرم، وفرح يوسف، وتدور قصته في إطار من الإثارة والتشويق، ومن تأليف عبدالرحمن جاويش، إخراج يحي إسماعيل وإنتاج شركة Yellow Tape.

كما تشارك ثراء جبيل ضمن قائمة أبطال مسلسل العتاولة2، الذي يضم نخبة من النجوم بجانب السقا في قائمة أبطاله، ومنهم طارق لطفي، زينة، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة Cedars Art Production.

قصة مسلسل العتاولة2

تدور أحداث مسلسل العتاولة2 في إطار اجتماعي شعبي، يظهر خلاله أحمد السقا بشخصية نصار فتيحة والذي ترك حياة السرقة في نهاية أحداث الجزء الأول، فيما تقدم زينة شخصية حنة وهي طباخة وزوجة السقا، أما طارق لطفي فيلعب دور خضر فتيحة وهو ابن عم السقا بالعمل.

آخر أعمال ثراء جبيل

وكان آخر أعمال ثراء جبيل هو فيلم تاني تاني الذي انطلق في دور العرض مايو الماضى، وهو بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.