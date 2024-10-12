نور محمود: "سيف "في مسلسل "تيتا زوزو" شخصية رجعية.. والتربية في الزمن الحالي تحتاج مرونة في التعامل (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان نور محمود، عن سعادته الكبيرة بمشاركته في مسلسل "تيتا زوزو"، الذي يعرض حاليًا على قناة DMC، حيث قال إن وجود الفنانة إسعاد يونس في العمل كان عاملًا مشجعًا جدًا له، واعتبره شرفًا عظيمًا أن يتعاون معها.

نور محمود وإسعاد يونس

تصريحات نور محمود

كما عبر نور محمود، في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن تقديره الكبير للمخرجة شيرين عادل، حيث أكد على أنها واحدة من أفضل المخرجين الذين عمل معهم، وأوضح أن هذه هي التجربة الثانية له معها بعد مسلسل "محارب".

كما تحدث نور محمود عن إعجابه بالسيناريو المكتوب بعناية من قبل الكاتب محمد عبد العزيز، مشيرًا إلى أن الشخصيات كانت واضحة جدًا ومكتوبة بشكل مميز، بالنسبة لشخصية "سيف" التي يلعبها في المسلسل، فقال إنها تمثل تحديًا جديدًا بالنسبة له؛ فسيف شخصية صارمة في آرائها، يعتقد دائمًا أن رأيه هو الصحيح وكل من يخالفه هو مخطئ أو فاشل، حتى لو كان هذا الشخص أحد أفراد عائلته.

وأوضح نور محمود أنه في الحياة الواقعية يحاول دائمًا أن يتفهم تفكير أبنائه ويحاورهم لمعرفة ما يفكرون فيه، لأن التربية في الزمن الحالي تتطلب مرونة بسبب تغير الزمن واختلاف الأجيال، مُضيفًا:" شخصية سيف شخصية ملتزمة زيادة عن اللزوم بشكل في رجعية ونمطية مش لطيفة هو متمسك جدًا برأيه شايف إن رأيه بس اللي صح شايف إن أي حد برا رأيه ده هو عبارة عن بني آدم فاشل أيا كان ابنه اخوه اي حد في الدنيا، وده اللي بنسلط عليه الضوء، الراجل ده بيفكر غلط وأي أب وأم هما فاكرين إن رأيهم بس اللي صح بيبعدوا ولادهم عنهم، اللي بعمله مع ولادي إني بحاول أنزل لتفكيرهم أعرف بالظبط إيه اللي ممكن بيفكروا فيه أو بيتعاملوا ازاي واللي على أساسه نقدر نتعامل اه في حاجات لازم يبقى فيها رأي قاطع حكاية إن أربيهم زي ما اتربيت ده مبقاش ينفع لإن احنا في جيل مختلف وزمن مختلف وشكل مختلف فلازم يكون في مرونة في التعامل اعرف الصغير ده بيعمل إيه أو بيفكر ازاي لإن هو دلوقتي بقى منفتح على الدنيا اكتر بكتير جدًا من لما أنا كنت في سنه فلازم أكون مدرك حاجة زي كده يعني".

نور محمود



وتطرق نور إلى موضوع الذكاء الاصطناعي الذي يعالجه المسلسل، معبرًا عن سعادته بأن العمل يناقش هذه القضية الحديثة، وأوضح أن الذكاء الاصطناعي قد يكون نعمة إذا تم استخدامه بشكل صحيح، لكنه قد يصبح خطرًا إذا أسيء استخدامه.

نور محمود: إسعاد يونس فنانة عظيمة ومن فضل ربنا عليا إن أنا اشتغلت معاها



أما عن الفنانة إسعاد يونس، فقال نور إنها شخصية عظيمة على جميع المستويات، مُعلقًا: "أستاذة إسعاد عظيمة في كل حاجة هي ممتعة في كل حاجة ممتعة بالمعنى الحرفي غير طبعا فنيًا مش أنا اللي هتكلم على فنها العالم العربي كله ممكن يبقى عارف القصة دي لكن هي كبني آدمة أنا من المحظوظين كرو المسلسل كله من المحظوظين ان احنا اتعاملنا مع أستاذة إسعاد يونس، ست في منتهى الجمال والرقي والأدب والالتزام وخفة الدم ومحتوينا كإنها أم بجد الموضوع قلب معانا في الآخر خالص إن احنا بنتعامل بأريحية إن هي امنا بجد فعادي نخشلها الأوضة لو جعانين عاوزين ناكل هناكل إيه وبتاع وصلنا للمرحلة دي في الكواليس فهي ست عظيمة من فضل ربنا عليا إن أنا اشتغلت مع الست دي".

وفيما يخص الجدل الذي أثير حول الإساءة إلى كلية التربية الموسيقية، أكد نور أن ما قيل على لسان شخصيته في المسلسل لا يعبر عن الواقع، وإنما يعكس تفكير شخصية "سيف" الرجعية، وشدد على أن المسلسل يسعى لتسليط الضوء على هذه الأفكار الخاطئة وأنها ليست موجهة ضد أي جهة بعينها، مضيفًا أن البيان الذي صدر من الكلية كان متسرعًا، وكان من الأفضل الانتظار حتى تتضح الأمور مع تقدم أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل "تيتا زوزو"

مسلسل "تيتا زوزو"، بطولة إسعاد يونس، محمود البزاوي، صلاح عبد الله، نور محمود، حمزة العيلي، محمد الكيلاني، عايد عناني، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، ندى موسى، مجدي بدر، سمر علام، بسمة داود، أحمد عنان، جودي مسعود، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.