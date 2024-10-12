نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يعلن تأجيل تنفيذ مشروع مترو ترام الرمل ويكشف الأسباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، عن تأجيل بدء إنشاء مترو ترام الرمل في الإسكندرية حتى منتصف العام القادم.

وأوضح أن السبب وراء التأجيل هو تجنب غلق مدينة الإسكندرية بالكامل أثناء تنفيذ المشروع، حرصًا على عدم تعطيل حركة المرور والحياة اليومية في المدينة.

وأضاف الوزير، خلال افتتاح محطة قطارات بشتيل بحضور الرئيس السيسي، أن المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية، التي تمتد من أبو قير إلى محطة مصر، يبلغ طولها 21.7 كيلومترًا، وتشمل 20 محطة، ومن المتوقع أن ينقل المترو 1.5 مليون راكب يوميًا عند اكتماله.

وأشار أيضًا إلى أن جميع التعاقدات والتصميمات المتعلقة بخط ترام الرمل قد استُكملت.

وفي الوقت الحالي، تم تعويض خط قطار أبو قير بأتوبيسات لنقل الركاب إلى حين الانتهاء من المشروع، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في الخط الثاني بحلول يونيو المقبل.