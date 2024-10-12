نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: صيانة بعض القطاعات المعيبة برصيف كوبري عباس استجابة لشكاوى المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق برفع كفاءة وصيانة بعض القطاعات المعيبة "حفر" برصيف كوبري عباس. وذلك حفاظًا على سلامة المارة وعدم تشكيل أي خطورة ممكنة عليهم، فور تلقي شكاوى المواطنين بشأنها. وقد قامت مديرية الطرق برئاسة المهندسة نجوى السعيد برفع كفاءة طبقة الرصيف وإجراء الصيانات اللازمة لتسهيل حركة المواطنين بمسار الكوبري. FB_IMG_1728667004501 FB_IMG_1728667001360