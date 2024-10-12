نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يعلن موعد بدء تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أن تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق سيبدأ فعليًا على الأرض في مطلع العام القادم، بعد الانتهاء من تصميماته.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة التوسع في شبكة النقل الجماعي بمصر.

وأضاف الوزير أن المشاريع الحالية في مجال الجر الكهربائي، بما في ذلك الخط الرابع لمترو الأنفاق الذي يجري العمل عليه على ثلاث مراحل، تمتد على طول 2573 كيلومترًا، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من الخط الرابع قريبة من الاكتمال.