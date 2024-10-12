محمد هنيدي يتحدث عن علاقته بأصدقائه من داخل الوسط الفني

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث محمد هنيدي عن علاقته بأصدقائه من داخل الوسط الفني وإمكانية تدخله لحل أي خلاف بينهم، وذلك أثناء حديثه في برنامج مع نزار الفارس المذاع على قناة الرابعة العراقية.

محمد هنيدي يتحدث عن علاقته بأصدقائه في الوسط الفني

وقال محمد هنيدي: لم أتدخل في خلافات شيرين عبدالوهاب مع روتانا، ولا بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، فأنا أخ كبير للجميع ولكني لست مصلح اجتماعي، لو يوم دخلت في أزمة مادية أول من سأفكر به للسلف سيكون مدحت صالح وأحمد السقا، وبمجرد النطق فقط لن يتأخر، ولكني لا أحب السلف، وربنا لا يقدرلي السلف.

آخر أعمال محمد هنيدي

وكان آخر أعمال محمد هنيدي هو فيلم "الإسترلينى"، حيث يقوم المخرج حسين المنباوى حاليًا بمعاينة أماكن التصوير، استعدادًا للانطلاق في تصوير الفيلم في الفترة المقبلة بعد استكمال التفاصيل وتعاقد الفريق الفني والممثلين، وايضا شارك في فيلم "الجواهرجي"، الذي انتهى من تصويره مؤخرًا، وشهد سلسلة من التأجيلات، بسبب وفاة الممثل أحمد حلاوة. ويشارك في بطولته أيضًا: منى زكي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، وعدد من النجوم الآخرين.

كما شارك في فيلم مرعي البريمو الذي تم عرضه ضمن أفلام صيف 2023، ويشاركة في البطولة، غادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول تاجر بطيخ، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد هنيدي، الذي يواجه العديد المواقف الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

مسلسل إذاعي يحمل اسم أبويا شقيقي، وهو عمل كوميدي من المقرر عرضه على إذاعة راديو النيل خلال الشهر الكريم، وطرحت إذاعة راديو النيل البوستر الدعائي ويظهر فيه هنيدي والفنانة شيري عادل، مسرحية ميوزيكال سكوول مجموعة من الفنانين منهم: محمد هنيدي، محمد ثروت، نيرمين الفقي، نانسي صلاح، أحمد سلطان، محمود حافظ، والعمل من تأليف خليفة سمير، وإخراج خالد جلال، ودارت احداثه حول الأستاذ رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، الذي يعود بعد سنوات من الغياب إلى إدارة المدرسة، وهناك يواجه عدة مواقف كوميدية مع المدرسين والطلاب وأولياء أمورهم.