الليلة.. عادل الفار في ضيافة برنامج «كلام الناس»

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية ياسمين عز اليوم في برنامجها «كلام الناس» الذي يعرض على شاشة mbc مصر، الفنان عادل الفار.

تفاصيل حلقة عادل الفار في ضيافة برنامج «كلام الناس»

ومن المقرر أن يكشف عادل الفار خلال لقائه الكثير من التفاصيل الكثيرة حول حياته الخاصة والفنية، خاصة بعد غيابه لفترة طويلة عن الشاشة.

mbc تروج لحلقة عادل الفار

ومن جانبه، أعلنت شاشة mbc مصر، عبر حسابها بموقع «إنستجرام» عن استضافة عادل الفار في كلام الناس، قائلة: «لماذا تخلى عنه أصحابه من الوسط الفني وكيف تغيرت حياته؟.. الفنان عادل الفار في ضيافة برنامج كلام الناس مع ياسمين عز، الليلة السادسة مساء على mbc مصر».

عادل الفار يكشف تفاصيل إدمان ابنه للمخدرات

ويذكر ان الفنان عادل الفار تحدث من قبل ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي عن تفاصيل إدمان ابنه للمخدرات، وقال: «ابني كتب وقتها ادعوا لأبي بالشفاء، ولكن بعدها بعام توفي ابني شادي، وكنتُ في صدمة كبيرة، وابني كان مريضا وذهبت به إلى المستشفي، وكنت زعلان منه لأنه كان يدخن ولا يسمع الكلام، واتصدمت بخبر وفاته ثاني يوم ولم يمكث بالمستشفي سوي يوم واحد، وبكيت بشدة عندما رأيته متوفيًا ولم أودعه، وهو ابني الوحيد، وابني ارتاح من الألم، وللأسف كان مدمن مخدرات، وندمت إني أعلنت كده، ولم أكن أستطيع أن أسيطر عليه، وحاليا أدعو له بالرحمة، وأسرتي زعلت لما قلت إنه كان مدمن، ولكنهم تفهموا الأمر، لأني كنت مصدوم ولا أشعر بنفسي، وكانت أزمة كبيرة لأنه تم القبض عليه وهو في سن 35 سنة ولكنه توفي».