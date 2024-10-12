نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " مش مقبول".. أول تعليق من تامر عاشور على اعتذار حسام حبيب له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان تامر عاشور على اعتذار الفنان حسام حبيب وذلك بعد الخلاف الذي نشب بينهما بسبب شيرين عبد الوهاب على هامش المؤتمر الصحفي لحفله بالامارات اليوم.

قال تامر عاشور:' خلينا في حاجه تانية بدل الكلام دا، اعتذاره مش مقبول".

اعتذر الفنان حسام حبيب للنجم تامر عاشور من خلال ستوري نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، كتب: “على فكرة ياجماعة أنا بهزر هو فنان محترم وليه جمهور كبير وبيقدم فن راقي".

وأضاف حسام حبيب:" انا بعتذرله لو كان الهزار تقل انا بس كنت بنكشه لأنه تقيلها عليا شويتين بس هو زميل ومحترم وبيقدم فن محترم أنا بحب اللي هو بيقدمه وهو اجتهد ولكل مجتهد نصيب معلش حقك عليا يا نجم”.

ويذكر إنه نشب خلاف بين حسام حبيب والفنان تامر عاشور منذ فترة بسبب بعد دفاع الاخير عن أهل شيرين، ليرد عليه حسام حبيب برد قوي، قائلا: “سمعنا ناس غريبة بتدخل في أمور مش أمورها خالص، ومنهم ناس أشباه فنانين، مفيش فنان بيدي حق لنفسه يدخل في حياة غيره، لأن الفنانين بيبقى عندهم إحساس، وتصريحات شيرين خلت شكلهم مش ظريف خالص