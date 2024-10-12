نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركيب ماكينات الطعام والمشروبات الآلية في محطة بشتيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتاح محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة اليوم. تم تنفيذ المحطة بمواصفات عالمية وتوفير العديد من الخدمات الحديثة التي تهدف إلى تحسين تجربة الركاب.

تضمنت التجهيزات الجديدة تركيب ماكينات الطعام والمشروبات الآلية، التي تسهل على المواطنين شراء ما يحتاجونه من مشروبات ووجبات خفيفة دون الحاجة إلى الذهاب للأكشاك أو المحلات. هذا الابتكار يضيف إلى الراحة ويعزز من مستوى الخدمة المقدمة في المحطة.

كما تضم محطة بشتيل مولًا تجاريًا، ومناطق تجارية متعددة الأنشطة، وتساهم في تخفيف الضغط على محطة رمسيس الرئيسية في القاهرة. تم تصميم المحطة بحيث تواكب المعايير العالمية في قطاع النقل وتحتوي على 11 رصيفًا، وجراج متعدد الطوابق، وورش صيانة مزودة بأحدث التقنيات.

تهدف هذه المرافق إلى دعم التنمية المستدامة، وتوفير المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى تحسين خدمات النقل بشكل عام.