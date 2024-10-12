نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يفتتح محطة قطارات بشتيل وعدد من مشروعات النقل (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل في الجيزة، بالإضافة إلى عدد من مشروعات النقل في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق ومحاور النيل والكباري.

وبلغ عدد المشروعات التي تم افتتاحها 20 مشروعًا، منها 8 مشروعات عبر الفيديو كونفرانس، ومن أبرزها:

محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل.

إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد الفردان/بئر العبد.

إنشاء خط سكة حديد كفرداوود/السادات.

تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بني سويف - أسيوط.

المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

إنشاء محور بديل خزان أسوان على النيل.

تطوير وازدواج طرق رئيسية مثل طريق 6 أكتوبر/الواحات وطريق أسيوط/قنا/الأقصر الصحراوي الشرقي.

في كلمته خلال الافتتاح، استعرض الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، مراحل تطور السكك الحديدية في مصر، والتي بدأت عام 1851 ووصلت إلى 10 آلاف كيلومتر حاليًا. كما تطرق الوزير إلى خطة التطوير الشاملة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية ونظم الإشارات والوحدات المتحركة لزيادة طاقة نقل الركاب والبضائع وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وتضمنت الخطة تطوير الوحدات المتحركة، حيث تم توريد جرارات وعربات جديدة، إضافة إلى إعادة تأهيل عربات الركاب والبضائع. كما شملت تطوير البنية الأساسية للمحطات وإنشاء خطوط جديدة، مثل خط كفر داود/السادات.