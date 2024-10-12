في عيد زواجهما الـ10.. رامي جمال يوجه رساله لزوجته

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان رامي جمال اليوم السبت الموافق لـ 12 أكتوبر بعيد زواجه العاشر من السيدة ناريمان، وذلك من خلال ستوري عبر صفحته الشخصية علي موقع إنستجرام.

رامي جمال يوجه رساله لزوجته

وجه رامي جمال رسالة لزوجته ناريمان، ونشر صورة تجمعهم سويا بزوجته، وكتب معلقًا: «كل سنة وإنتي طيبة وبصحة وسعادة وصاحبتي، وبنتي وبحبك جدا يا بنت الأصول، عيد ميلادك وعيد جوازنا، وعقبال العمر كله.

آخر أعمال رامي جمال

وكان آخر أعمال رامي جمال هو ألبوم طرحها فى موسم الشتاء أول يناير 2025 ويأتي بعنوان “مش لاقيكي"، ويتعاون رامي في الأغنية الرئيسية للألبوم مش لاقيكي مع الشاعر إبراهيم جاد، وايضا أغنية «مش عايشين»، التي طرحها خلال الأيام الماضية، من كلمات عمرو المصري، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي.

وطرح ايضا أغنية «برود ببرود»، التي طرحها مؤخرا أيضا، كلمات أحمد العزب، ألحان محمود أنور، توزيع وميكس وماستر محمد ياسر، اغنيه "حالته صعبة"، وهى من كلمات محمد جمال وألحان فارس فهمي وتوزيع وميكس وماستر أحمد أمين، وتعد الأغنية آخر أغانى ألبومه الذى حقق نجاحا كبيرا فى الفترة الأخيرة.

كلمات أغنية "حالته صعبة"

مش هعاتبه على اللي قاله

كلمتين بايخين وماله

زي بعضه

عادي قالهم

تحت تأثير انفعال

هو قال كده لما سيبته

على الكلام ده أنا لو حاسبته

مش هنخلص

بس لازم يعرف إني في بعده عال

خانه فعلا كبرياؤه

كان مفكرني بفراقه

هبكي واضعف بس شافني

مش مبينله اهتمام

شافني عشت ازاي بدونه

حالته صعبة

يكون في عونه

كان مصدق إني هزعل

لما يوصلني الكلام

عادي يخرج عن شعوره

ده الطبيعي عشان غروره

كلمتين واقفين في زوره

واستريح لما قالهم

قال في حقي كلام يدينه

سهل ارد عليه واهينه

بس سيبته يشوف بعينه

مش بيفرق يوم كلام