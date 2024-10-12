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كامل الأوصاف والعدد.. حفل أسطوري لهاني فرحات وأنغام في المتحف الكبير

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل الأوصاف والعدد.. حفل أسطوري لهاني فرحات وأنغام في المتحف الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

شهد حفل الثنائي  الموسيقار هاني فرحات والفنانة أنغام أجواء أسطورية و أطلق عليه كامل الأوصاف لأنه يجمع بين الثنائي الغنائي الأكثر تاثيرا هذا العام انغام وفرحات وفي المكان الذي يضم الآثار الفرعونية التي تحظي بمتابعة العالم منذ الاف السنين وقبل إفتتاحه التاريخي...ولذلك  أقامت  الشركة المتحدة واحد من أهم وأقوى الحفلات.

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نفاذ تذاكر الحفلة

 


وشهد الحفل إقبالا جماهيريا استثنائيا حيث نفذت تذاكره فور طرحها مما دفع الشركة المتحدة وللمرة الأولى إقامة حفلين متتاليين وجاء الحفل  مبهرا وسط تفاعل كبير من الجمهور حيث قدمت أنغام أغاني ألبومها الأخير الذي حقق نجاحا كبيرا واستمر الموسيقار هاني فرحات في تقديم إبداعه الموسيقى الذي زاد الحفل بهجة وتألق 
نجاح أنغام والموسيقار هاني فرحات يتزايد حفلا بعد آخر وهو ما ظهر جليا في حفل اليوم حيث ظهرت أنغام في أفضل حالاتها وظل الجمهور يردد الاغاني معها مما أسعدها بشكل كبير وظلت تداعب الجمهور طوال الحفل.

 

 
ومن ناحيته قال الموسيقار هاني فرحات كالعادة جاء استقبال الجمهور لنا أكثر من رائع وتفاعلهم مع كل كوبليه وكل تفاصيل الحفل جعلنا نقدم أفضل ما لدينا لإمتاع جمهور أنغام الذي يعشق موسيقاها وصوتها الساحر المميز.

 

 
وأكد أن حفل السبت لن يقل أبدا في مستواه عن حفل اليوم وأنهما في سبيل ذلك بذلا مجهود كبيرا لكنه لا يساوي شئ أمام سعادة الجمهور وتقديم ما يليق به

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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