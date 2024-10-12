نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الأعمال المنتظرة لـ نور النبوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعيش الفنان نور النبوى حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لعرض أول بطولاته المطلقة فى عالم الدرما، والذي يحمل اسم "6 شهور"،



ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل يوم 23 أكتوبر الجارى، حصريا على منصة watch it الإلكترونية



شخصية نور النبوى

ويجسد خلال أحداثه دور "مراد"، الذى يعمل فى شركة للعقارات ويحاول خلال الأحداث اكتساب ثقة مديره ليثبت فى الوظيفة.



أبطال مسلسل 6 شهور

مسلسل 6 شهور بطولة نور إيهاب، نور إيهاب، مراد مكرم، محمد عبد العظيم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسى، مجدى بدر، بسمة نبيل، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

استعدوا للحريفة 2



وفي سياق منفصل، يصور حاليا نور النبوى فيلم الحريفة 2 بطولة أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجناينى



اخر أعمال نور النبوى

والجدير بالذكر أن اخر أعمال نور النبوى مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.