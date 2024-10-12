نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هنستورد تاني.. كامل الوزير: زي ما عملنا في السكة الحديد هنعمل في الصناعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، عن خطة لتصنيع المنتجات محليًا والحد من الاستيراد، مستندًا إلى نجاح التجربة في قطاع السكك الحديدية.

وأوضح الوزير أنه تم إنشاء 6 مصانع للفلنكات، منها 4 مصانع مخصصة لتلبية احتياجات القطار الكهربائي السريع الذي يتطلب مواصفات مختلفة عن بقية شبكة القطارات.

وأشار إلى أن مصر استوردت وحدات متحركة بقيمة 2.6 مليار دولار في الفترة الماضية، ولكن مع إنشاء هذه المصانع، سيتم التوقف عن الاستيراد في هذا المجال.

وبيّن أن البلاد استوردت سلعًا بقيمة 45.7 مليار دولار، شملت سيارات وجرارات وأتوبيسات، بالإضافة إلى 8.7 مليار دولار للهواتف المحمولة، و5.6 مليار دولار لأصناف متنوعة مثل الألبان، الأثاث الفاخر، والأواني الخزفية.

وأكد الوزير أن الهدف هو تصنيع هذه المنتجات محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مضيفًا: "زي ما عملنا في السكة الحديد، هنعمل في الصناعة، ومش هنستورد تاني".