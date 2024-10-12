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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير النقل: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديد إلى مليون يوميا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 12 أكتوبر 2024 04:15 مساءً - حمدي أحمد_ قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، إن الدولة وضعت خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية من محتلف العناصر ترتكز على 5 محاور رئيسية بهدف رفع طاقة نقل الركاب والبضائع.
وأضاف الوزير، خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في محافظة الجيزة، أن عدد الركاب بسكك حديد مصر ارتفع إلى مليون راكب يوميا، ونستهدف زيادته إلى مليونين عام 2030.
وأوضح أن طاقة نقل البضائع في 2014 كانت 4.5 مليون طن سنويا، وفي 2024 وصلت إلى 8 مليون طن، ونستهدف وصولها إلى 13 مليون طن في 2030.
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