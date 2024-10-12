القاهرة - محمد ابراهيم - عبر الفنان دياب عن رأيه في تصريحات الفنانة إلهام شاهين، وقولها أن المخرج أوقف التصوير من أجل الصلاة، وذلك خلال حلقته في برنامج Mirror، الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

أول تعليق من دياب على تصريحات إلهام شاهين عن الصلاة

وقال دياب: "إيه المشكلة بتحصل كتير، مثلا السنة دي كنت بصور مع المخرج عمرو عرفة وقت الصلاة بنقف 5 دقايق نصلي ونرجع نكمل تصوير، ساعات التصوير بيعطل ساعة ونص عشان فنانة جايه متأخر أو بتعمل شعرها أو المكيب أب مش عاجبها، بنقعد عطلانين 3 أو 4 ساعات دي أهم ولا الصلاة؟ الموضوع بسيط يعني مش محتاج".

وأضاف دياب: "ساعات بنعطل على دلع كتير ميتحطش في الكفة مع الصلاة، اللي عايز يصلي يصلي إيه المشكلة يعني الـ5 دقايق بتوع الصلاة خلاص اليوم هيبوظ، مش هيبوظ وكل واحد ليه وجهة نظر ودي وجهة نظري إحنا مش شغالين شغلانة بنعطل مصالح المواطنين، إحنا ساعات بنقف عشان فنان بيعدل هدومه أو فنانة بتعدل شعرها والله ممكن نقعد ساعتين، أنا مش شايف إن فيه إشكالية".

أحدث أعمال دياب

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان دياب والفنانة ساندي لطرح أحدث أعمالهم الغنائية الجديدة والتي تحمل اسم الموقف، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل، والمقرر أن تطرح على جميع المنصات خلال الأيام القليلة المقبلة.

آخر أعمال دياب

وكان آخر أعمال دياب هو مشاركته في مسلسل "مليحة" الذي عُرض بدراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من ميرفت أمين، سيرين خاص، أمير المصري، أشرف زكي وكوكبة من النجوم، من تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة، والذي تناول من خلاله قضية الصراع العربي الإسرائيلي من خلال أسرة فلسطينية تعيش في ليبيا، ومع تتابع الأحداث تحاول العودة لـ وطنها.

دياب من فيلم "السرب"

كما شارك دياب في بطولة فيلم "السرب" من بطولة أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي.