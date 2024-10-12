نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيتن عامر تكشف سبب صمتها إزاء الشائعات.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة أيتن عامر عن سبب صمتها في ظل الإشاعات التي تخرج للرأي العام عليها، مشيرة إلى أنها ترى أن الصمت أبلغ من الرد

قالت أيتن عامر في تصريحات تلفزيونية:'اوقات كتير أو ي بيتقال عني كلام غلط ويسكت ومبنتكلمش لاني شايفة أبلغ رد هو السكوت والتجاهل لكن بعد كدا برجع اقول كنت أبرىء نفسي واطلع نفسي كويسة".

وفي سياق آخر، حرصت الفنانة أيتن عامر على معايدة الفنان عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده من خلال مشاركتها بصورة تجمعهما عبرحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها: "عيد ميلاد سعيد".

دخل فيلم “عنب” بطولة الفنانة أيتن عامر، ضمن المنافسة بين الأفلام التي تعرض في دور العرض المصرية، حيث حقق في أمس إيرادات 23.056 ألف جنيه، ليحتل المركز قبل الأخير، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.