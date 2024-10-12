رئيس هيئة تنمية الطرق: مفيش استثمار ناجح إلا من خلال بنية تحتية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 06:35 مساءً - تحدث اللواء حسام الدين مصطفى٫ رئيس الهيئة العامة لتنمية الطرق والكباري٫ عن افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل٫ قائلا: “مفيش استثمار ناجح إلا من خلال بنية تحتية ممتازة”.

وقال اللواء حسام الدين مصطفى٬ خلال اتصال هاتفي عبر فضائية “الحياة”٫: “جميع وسائل النقل والمواصلات في مصر تتكامل مع بعضها”٫ لافتا: “محاور النيل من الموضوعات المهمة التي نعمل عليها”.

وأضاف: “محور بديل خزان أسوان نقل أهالينا في أسوان نقلة أخرى وأفاد أهالي أسوان بدرجة كبيرة”٫ متابعا: “أي شخص يحتاج يعدي من البر الغربي للبر الشرقي الموضوع أصبح سهل جدا وسياعد على عملية التنمية في أسوان”.