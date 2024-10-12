نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على هامش حفلها بدبي.. تعرف على رسالة إليسا لشعب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة إليسا رسالة خاصة إلى لبنان وأهل لبنان على هامش حفلتها اليوم بدبي قائلة:' صرلي كم يوم قاعدة ورا التلفزيونات، عم بتفرج متلي متل كل هالناس، خصوصي ولاد بلدي، لقيت إنو ما إلي إفادة".

أضافت إليسا قائلة:' قررت إرجع كفي شغلي، وفرجي صورة بلدي الحلوة، وخبّر الناس إنو بلدي رح يرجع أحلى من ما كان، وهيدي مرحلة مؤقتة عم نقطع فيها".

وختمت قائلة: "ما رح توقف الحياة، رح نكمّل، وبيقولوا إنو يمكن الكرة الأرضية بتهزّ بس ما بتوقع، وما رح توقع.

انتقدت الفنانة اللبنانية إليسا المذيعة رابعة الزيات، وذلك بعدما عبرت عن استيائها من تصرفات الزيات خلال مساعدتها للنازحين في بيروت.

وقامت إليسا بإعادة نشر فيديو ظهرت فيه الزيات وهي تساعد النازحين، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «X» وعلقت عليه قائلة: “خلال الحرب في القطاع والقتل والتشريد، لم نرَ أحدًا من أهلها يقتحم الممتلكات لتحويلها إلى ملاجئ، بينما نرى في بيروت محاولات استفزازية لاحتلال مبانٍ ومؤسسات بطرق غير لائقة. ارحموا بيروت ولا تحولوا العاصمة إلى ساحة خلافات”