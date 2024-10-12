العالم اليوم - الرئيس المصري يتحدث عن حل لتجاوز أزمة الدولار الحالية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أكتوبر 2024 06:28 مساءً - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه يتوجب على مصر أن تعمل على تصنيع العديد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج حتى تتمكن من تجاوز أزمة الدولار الحالية.

وأضاف الرئيس المصري في تصريحات على هامش مؤتمر افتتاح محطة قطارات الصعيد، السبت، أن مصر لم تتوقف عن العمل في المشروعات التي يتم تنفيذها في أنحاء البلاد، رغم الظروف الحالية.

وقال: "قطاع النقل والطرق كان مهملاً على مدار سنوات ولم يكن ترفا أن ننفق 2 تريليون جنيه على هذا القطاع".

وتابع: "كان لابد من هذا الإنفاق الكبير لمشروعات ضرورية رغم ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه".

وأشار الرئيس المصري إلى أن مصر تعمل لخدمة "تعداد سكاني يزيد"، موضحا أن الحكومة كانت على علم بأن البلاد قد "تعاني بسبب هذا الإنفاق".

ودعا السيسي رجال الصناعة والمستثمرين إلى تصنيع السلع والمنتجات التي يتم استيرادها بالدولار محليا، مشيرا إلى وجود فرص عمل للمستثمرين لتصنيع كثير من السلع التي تستوردها مصر من الخارج.