رئيس الأركان الأيرلندي: إطلاق النار على برج مراقبة اليونيفيل عمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 06:35 مساءً - علق رئيس الأركان الأيرلندي، شون كلانسي، مساء اليوم السبت، على استهداف إسرائيل لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، وقال إن إطلاق النار من دبابة على برج مراقبة عمل متعمد.

وأكد كلانسي، إن النيران الإسرائيلية التي أصابت موقعًا لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، بدت "متعمدة بالنظر إلى الظروف".

وأوضح في مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة الأيرلندية، بان "إطلاق النار من دبابة على برج مراقبة وهو هدف صغير جدا لابد أن يكون متعمدا للغاية، هذه نيران مباشرة، ومن منظور عسكري، هذا ليس عملا عرضيا، بل هو عمل مباشر".وذكر كلانسي إنه إذا تلقت قوات حفظ السلام أي معلومات للبحث عن مأوى "لكانت قد تصرفت" بسبب آليات الاتصال.

يذكر أن لدى أيرلندا 370 جنديا في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان.

وأعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل ، اليوم السبت ، إصابة جندي بنيران غير معروفة المصدر أمس الجمعة في جنوب لبنان.

وقالت قوات يونيفل، أن قواعدهم في جنوب لبنان تكبدت أضرارا جسيمة جراء الغارتين الإسرائيليتين أمس.

و‌‏أفادت وسائل إعلام لبنانية ، في وقت سابق من اليوم ، بإستشهاد 4 لبنانيين وإصابة 14 حتى الآن في الغارة الإسرائيلية على برجا بقضاء الشوف اللبناني.