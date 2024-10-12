نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إمام يخوض السباق الرمضاني 2025 بهذا العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان محمد إمام لتحضير أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "الكينج"، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2025، وهو العمل الذي تتولى إخراجه شيرين عادل وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإنتاج مها سليم.

وتجرى المخرجة شيرين عادل معاينة أماكن التصوير، استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال محمد إمام



والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد إمام مسلسل "كوبرا"، والذى حقق نسب مشاهدة عالية وقت عرضه ونال استحسان الجمهور ولاقى ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك في البطولة بجوار محمد امام كل من، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة، إنتاج شركة صدف وتنفيذ شركة مها سليم، وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد شفيق.