"الزعتر السحري: جربه في مشروبك الليلي وشاهد مفعوله المذهل صباحاً"

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رياض - احمد صلاح - الزعتر هو من النباتات البرية التي تمتاز برائحتها الفواحة ويعود استخدامه إلى العصور القديمة في مجالات الطب التقليدي حيث يعتبر من أفضل الخيارات للوقاية من الأمراض لأنه يحتوي على زيوت غنية بمضادات الأكسدة ويعتبر أيضا مصدر هام للفيتامينات والمعادن تختلف طرق استخدام الزعتر فيمكن شربه كمشروب أو استخدامه كتوابل للطعام ويتميز النبات بأوراقه البيضاوية المغطاة بزغب أبيض وأزهاره التي تكون ذات لون أحمر أو أرجواني وفي هذا المقال سنستعرض فوائد الزعتر.

فوائد الزعتر البري للمعدة

يعتبر الزعتر البري من الأعشاب الغنية بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم المنجنيز الحديد وفيتامينات B6 A C ويمنح الجسم العديد من الفوائد من بينها تحسين صحة الجهاز الهضمي زيادة نسبة البكتيريا النافعة وحماية بطانة المعدة من القرح إلى جانب تقليل الغازات والانتفاخات الناتجة عن عسر الهضم.

فوائد الزعتر للكلى

يساعد الزعتر في تفتيت حصوات الكلى ويقلل من التهابات المثانة والمسالك البولية كما يساهم في تخفيف المغص الكلوي.

فوائد الزعتر للشعر