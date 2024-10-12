«عطار قديم قالهالي..!!» عشبة مذهله للقضاء على التجاعيد والبقع الداكنه وتفتيح البشرة في وقت قياسي.. مش هتقدرى تستغني عنها بعد كده..!!

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رياض - احمد صلاح - يعتبر السمسم من أقدم المحاصيل الزيتية المستخدمة في العالم، ويتميز بقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية المتعددة، يحتوي السمسم على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة مثل الألياف، والبروتينات، والدهون الصحية، والمعادن، في هذا المقال، سنستعرض طرق الاستفادة من السمسم وفوائده للجسم.

اهمية السمسم و فوائده للجسم

تعزيز الصحة القلبية: يحتوي السمسم على الأحماض الدهنية غير المشبعة، مثل أوميغا-3 وأوميغا-6، التي تساهم في تحسين صحة القلب وتقليل مستويات الكولسترول الضار، إضافة السمسم إلى نظامك الغذائي قد يساعد في الوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية.

تقوية العظام: السمسم غني بالكالسيوم والمغنيسيوم، مما يجعله مثاليا لتعزيز صحة العظام، يمكن أن يساعد تناول السمسم بشكل منتظم في الوقاية من هشاشة العظام، خاصة لدى الأشخاص الذين لا يتناولون منتجات الألبان.

تحسين الهضم: بفضل احتوائه على الألياف، يعتبر السمسم مفيدا في تعزيز عملية الهضم، يساعد على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، يمكن إضافة بذور السمسم إلى السلطات أو الوجبات لزيادة محتواها من الألياف.

تعزيز صحة الجلد والشعر: يحتوي زيت السمسم على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة، مما يساهم في الحفاظ على صحة الجلد والشعر، يمكن استخدام زيت السمسم كزيت تدليك أو كمرطب للجلد والشعر.

المساهمة في فقدان الوزن: بفضل محتواه من الألياف والبروتينات، يمكن أن يساعد السمسم في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يسهم في تقليل الشهية والمساعدة في فقدان الوزن. يمكن إضافته إلى الوجبات الخفيفة كوجبة خفيفة صحية.

كيفية استخدام السمسم