فيلم “الهنا اللي أنا فيه” يحقق إيرادات قياسية تقترب من 80 مليون جنيه

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل فيلم “الهنا اللي أنا فيه” تحقيق نجاح كبير في شباك التذاكر، حيث اقتربت إيراداته من حاجز الـ80 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض السينمائي.

و حيث يجمع الفيلم بين الكوميديا والدراما، نجح في جذب عدد كبير من الجماهير بفضل قصته المميزة وأداء أبطاله المميز، وتدور أحداثه حول رحلة ممتعة مليئة بالمفاجآت والصراعات الإنسانية، مما جعله ينال إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء.

قصه فيلم "الهنا اللى انا فيه"

تدور أحداث فيلم "الهنا اللى انا فيه" حول شخصية أحمد الذي تطلب منه زوجته الطلاق لإهماله لها، وبعدها تبدأ سلسلة من الأحداث الكوميدية بطلب الزوجة من صديقتها فوزية الزواج من زوجها، وتوافق فعلا على طلبها، لينطلق الثلاثة في رحلة شهر عسل مليئة بالمفارقات، لكن في نفس الوقت تثير التساؤل حول السبب الذي دفع الزوجة لعرض الأمر على صديقتها، وموافقتها على مشاركة زوجها معها.



أبطال فيلم "الهنا اللى انا فيه"

ويشارك في بطولة فيلم "الهنا اللى انا فيه" حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى. ومن إنتاج نيوسنشري، وحدوتة، وفيلم سكوير، وأوسكار فيلمز، وفيلمولوجي، وبداية فيلمز، توزيع داخلي دولار فيلم وتوزيع خارجي اورينت فيلمز.



آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز

آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز كان مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وتدور أحداث المسلسل حول صدفة تجمع بين أب وابنه رغم الفارق الزمني الكبير بينهما، نتيجة لحدوث فجوة زمنية ناجمة عن انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل به، ويحاول الأب وابنه معًا إصلاح هذه المشكلة، وسط سلسلة من المفاجآت والأحداث المشوقة والكوميدية التي تتكشف في إطار 15 حلقة من المسلسل.