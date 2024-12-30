انت الأن تتابع خبر "الفنانة أحلام تفاجئ جمهورها".. عشبة سحرية موجودة في كل مطبخ تنقص الوزن بشكل مذهل في 7 أيام فقط.. وداعا للكـرش!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في عالم المشاهير، تثير دائمًا تصريحات الفنانين المتعلقة بالصحة والجمال اهتمام الجمهور، خاصة إذا كانت النصيحة تأتي من شخصيات محبوبة وموثوقة مثل الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي وفي تصريح حديث لها، كشفت أحلام عن سر مذهل للحفاظ على الوزن المثالي والتخلص من الدهون العنيدة، وهو اعتماد عشبة الماتشا كجزء من روتينها اليومي فما هي هذه العشبة؟

وكيف يمكن أن تساعد في خسارة الوزن في فترة قصيرة؟

الماتشا هي مسحوق ناعم يتم الحصول عليه من أوراق الشاي الأخضر فتعتبر الماتشا من أغنى المصادر بمضادات الأكسدة وقد استخدمها اليابانيون لأجيال طويلة نظراً لفوائدها الصحية المتعددة وهي ليست مجرد مشروب شاي أخضر عادي، بل هي أكثر تركيزًا وأغنى بالعناصر الغذائية المفيدة.

فوائد الماتشا للتخسيس

تتميز الماتشا بالعديد من الفوائد التي تجعلها خيارًا مثاليًا لمن يرغبون في خسارة الوزن بشكل سريع وآمن. إليك أبرز فوائد الماتشا في مجال التخسيس:

تعزيز حرق الدهون:

تحتوي الماتشا على مضادات أكسدة قوية مثل الكاتيشين (Catechins)، وهي مركبات تعمل على تسريع عملية الأيض (التمثيل الغذائي) وتعزيز قدرة الجسم على حرق الدهون بشكل أكثر فعالية. هذا يعنى أن تناول الماتشا يمكن أن يساعد في تسريع عملية التخسيس.

تثبيط الشهية:

يساعد شرب الماتشا قبل الوجبات على تقليل الشهية، مما يعزز من قدرة الشخص على تقليل استهلاك السعرات الحرارية. حيث يقل الشعور بالجوع، مما يسهم في تخفيض كمية الطعام المتناولة بشكل طبيعي وفعال.

تنظيف الجسم من السموم:

تحتوي الماتشا على الكلوروفيل، وهو مادة تنظف الجسم بشكل طبيعي من السموم. يساعد الكلوروفيل على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتعزيز قدرة الجسم على التخلص من المواد الضارة.

زيادة الطاقة:

تحتوي الماتشا على نسبة معتدلة من الكافيين، وهو ما يوفر طاقة مستدامة طوال اليوم دون التسبب في التوتر أو الاضطراب. هذا يجعلها خيارًا مثاليًا لتعزيز الأداء أثناء التمارين الرياضية، مما يعزز من فعالية أي روتين رياضي يتبعه الشخص في رحلة خسارة الوزن.

كيفية استخدام الماتشا لفقدان الوزن؟

مشروب الماتشا التقليدي:

المكونات: نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الماتشا وكوب من الماء الساخن.

طريقة التحضير: قم بمزج مسحوق الماتشا مع الماء الساخن واخلط جيدًا حتى تحصل على مشروب ناعم. اشربه صباحًا لتحفيز عملية الأيض طوال اليوم.

الماتشا مع الحليب (لاتيه الماتشا):

المكونات: مسحوق الماتشا، حليب قليل الدسم أو حليب نباتي (مثل حليب اللوز)، وعسل للتحلية.

طريقة التحضير: امزج الماتشا مع الحليب النباتي أو قليل الدسم، ثم أضف العسل حسب الرغبة لتحسين الطعم. هذا المشروب يمكن تناوله كوجبة خفيفة صحية.

الماتشا في العصائر: