انت الأن تتابع خبر "مستحيل تسمع عنها !!.. فاكهة معجزة تمنع ارتفاع السكري وضغط الدم وتقوم بتحسين حالة القلب والشرايين … رخيصة الثمن ولكنها كنز يساوي ملايين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاكهة الكرامبولا أو كما يُطلق عليها “فاكهة النجمة” تأتي بشكل مميز ومختلف يجعلها تجذب الأفراد لشرائها، وتضم هذه الفاكهة الشعبية فوائد صحية لا حصر لها وذلك يرجع إلى ما تمتلكه من مضادات اكسدة، وفيتامينات ومعادن وغيرهم، وبذلك يكون إدخال هذه الفاكهة ضمن النظام الغذائي اليومي يُعالج ويقي من مختلف الأمراض.

ما هي فائدة فاكهة الكرامبولا؟

تأتي هذه الفاكهة ممتلئة بالألياف الغذائية والمياه التي من شأنها تحسن من الهضم والإخراج عبر تلين البراز، كما أنها تساهم في تخلص الجسم من السموم وبالتالي فهي تقي من فرصة الإصابة بالإمساك والتلبكات المعوية والبواسير، وتُكافح مختلف الأمراض الخاصة بالجهاز الهضمي والقولون خاصة السرطانات.

مُفيدة للمرأة الحامل وجنينها: يتجمع في الكرامبولا عديد من المعادن والفيتامينات وخاصة حمض الفوليك والتي يعتبر تناولها أمرًا هامًا ومُفيدًا للمرأة الحامل وجنينها، وذلك لأنها تشكل مصدر حماية للطفل من الإصابة بالعيوب الخلقية وخلل الأنبوب العصبي للأجنة وذلك عندما تأخذ الأم حمض الفوليك بكميات مناسبة، كما أن الدراسات توصلت إلى أن تناولها بعد الولادة يزيد من كمية الحليب في الثدي.

الجمال والبشرة: تعمل هذه الفاكهة على تحسين مظهر البشرة وتعزيز نضارتها ومكافحة علامات كبر السن وإنتاج الكولاجين ومحاربة نمو الجذور الحرة وحل مختلف المشكلات الجلدية وابرزها حب الشباب، وذلك لأنها تضم كل من الفلافينويدات، فيتامين ج، الزنك، مضادات الاكسدة.

مضاد حيوي: يتم اتخاذ هذه الفاكهة كمضاد حيوي لمختلف الميكروبات والجراثيم التي قد تهاجم الجسم وذلك لأنها مليئة بمضادات الأكسدة ولديها قدرة على مكافحة الالتهاب المصاحبة لبكتيريا إشريكية قولونية، السالمونيلا، مكورة عنقودية ذهبية.

المحافظة على السكري: تحتوي فاكهة الكرامبولا على كميات فعالة من الألياف التي تقوم بعملها في ضبط مستويات السكر في الدم، فضلًا عن المغنيسيوم الذي يساهم أيضًا في ذلك.

الحفاظ على العيون: يحتاج الجسم إلى إمداده بكميات جيدة من الألياف ليتم المحافظة على صحة العيون وحمايتها من المخاطر المصاحبة لتقدم العمر وتعزيز الرؤية وكل ذلك يمكن أن نحصل عليه بتناول فاكهة الكرامبولا.

حل أزمات اضطرابات النوم: تناول هذه الفاكهة يساهم في تعزيز النوم ومعالجة مشكلات الأرق وذلك لأنها تأتي مليئة بالمغنيسيوم الذي يقوم بدوره في تهدئة الأعصاب ودفع الجسم للاسترخاء.

تحسين المناعة: تضم الفاكهة كل من مضادات الأكسدة عالية الفعالية مثل الفلافينويدات، فيتامين أ، فيتامين ج، وهذا يساهم في محاربة تكوين الجذور الحرة.

تحسين حالة القلب والشرايين: تعمل الفاكهة على تحسين حالة القلب والشرايين وتقليل نسبة الكولسترول والدهون وبالتالي خفض الوزن وزيادة مستوى الكولسترول الحميد HDL وتقليل فرصة الإصابة بأمراض القلب.

موازنة ضغط الدم: وذلك لأنها تحتوى على نسب عالية من البوتاسيوم، المغنيسيوم كما أنها تفتقر الصوديوم.

تنبيهات عن فاكهة الكرامبولا

أوضح مجموعة من المختصين بعض التحذيرات للأفراد عند تناول هذه الفاكهة وهي: