كامل الوزير: مساحة محطة بشتيل تعادل 4 أضعاف رمسيس وتضم منطقة…

دبي - احمد فتحي في السبت 12 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - حمدي أحمد_ كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، عن تطوير 310 محطة من إجمالي 708 محطة، أبرزها محطة مصر بالقاهرة والإسكندرية.

وقال الوزير، خلال افتتاح محطة قطارات الصعيد بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه تم التخطيط لإنشاء محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل على مساحة تعادل 4 أضعاف مساحة محطة مصر برمسيس، لتخفيف الزحام عن المنطقة.

وأوضح أن المحطة الجديدة جاءت أيضا لتخفيف الضغط على محطة رمسيس، وجعلها محطة نهائية لقطارات الصعيد، ورفع مستوى الخدمات للمستوى العالمي، وإنشاء ورش جديدة للصيانة، والتوسع في إنشاء المحطات التبادلية بين وسائل النقل الجماعي.

ولفت إلى أن المشروع بالكامل مساحته 60 فدان بينما المحطة فقط مساحتها 57 فدان، وهى تعتبر مثلث التقاء المحاور الرئيسية ومترو الأنفاق ووسائل النقل الجماعي الأخرى.

وأشار إلى أن المحطة تحتوي على 1200 كاميرا مراقبة تكشف كل تفاصيلها، لافتا إلى أن المحطة تضم جراج متعدد الطوابق يسع 1100 سيارة، ومنطقة استثمارية على مساحة 10 أفدنة تضم 20 برج جاري إنشاءهم بأنشطة سكنية إدارية تجارية طبية.