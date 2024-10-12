انت الأن تتابع خبر "الجرام بـ3060 جنيه".. إليك سعر الذهب اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الذهب استقرارًا في الأسواق المحلية خلال بداية تعاملات، اليوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024، مقارنة بأسعاره خلال التعاملات الختامية ليوم، أمس الجمعة، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3060 جنيهًا، وعلى الصعيد العالمي، تشهد أسعار المعدن الأصفر تذبذبًا ما بين الصعود والهبوط، بسبب تخفيض معدلات الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي، والصراعات الجيوسياسية التي تحدث في العالم، والإقبال الكبير على شراء الذهب كملاذ آمن لحفظ قيمة الأموال، وفي هذا السطور القادمة سنرصد لكم آخر تحديث لأسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، وجاءت الأسعار المعلنة في محال الصاغة كالتالي:

عيار 24: سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4085 جنيهًا، ويعد هذا العيار هو الأعلى سعرًا في مصر، لأنه يتميز بجودة عالية فهو يدخل في صناعة السبائك الذهبية.

عيار 21: بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3575 جنيهًا، وهذا العيار هو الأكثر انتشارًا وتداولًا بمحافظات الجمهورية.

عيار 18: سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3060 جنيهًا، وهذا العيار منتشر بشكل كبير في محافظات الوجه القبلي.

الجنيه الذهب: بلغ سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 21 نحو 28600 جنيه.

سعر الذهب اليوم عالميًا