محمد هنيدي: حنان ترك وحشتنا كلنا وأنا مش عايش علشان أرجع الناس وأشجعهم

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان محمد هنيدي عن علاقته بالفنانة المعتزلة حنان ترك، وعما إذا كان قد حاول إقناعها بالعدول عن قرارها بالاعتزال أم لا، وذلك أثناء حديثه في الحلقة الأولى من برنامج مع نزار الفارس المذاع على قناة الرابعة العراقية.

محمد هنيدي يتحدث عن علاقته بالفنانة حنان ترك

وقال محمد هنيدي: حنان ترك وحشتنا كلنا وهي تعلم ذلك جيدًا، ولا أعرف ظروفها لأحاول إعادتها للتمثيل، وأنا مش عايش أرجع الناس وأشجع الناس، أنا بصحى متأخر أصلًا، ولو سمحت الظروف أن تعود للتمثيل سنكون سعداء لأنها موهبة مهمة ومتميزة، وهي شريكة النجاح في فيلم جاءنا البيان التالي.

محمد هنيدي يحتفل بخطوبة ابنته فريدة

سبق، احتفل الفنان محمد هنيدى بخطوبة ابنته فريدة على الدكتور حازم فؤاد الدباح، وأقيمت الخطوبة فى حفل عائلى بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء بالمنزل، وكان هنيدي تزوج عبير الأسعد، العام 1999، وأنجبا ابنتين وابنًا، وهم: فاطمة، وفريدة وأحمد، وعلى الرغم من شهرته الكبيرة كفنان، إلا أن هنيدي يحافظ على حياته الخاصة بعيدًا عن الإعلام والجمهور.

أحدث أعمال محمد هنيدي

وينتظر هنيدي عرض فيلم "الجواهرجي"، الذي انتهى من تصويره مؤخرًا، وشهد سلسلة من التأجيلات، بسبب وفاة الممثل أحمد حلاوة. ويشارك في بطولته أيضًا: منى زكي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، وعدد من النجوم الآخرين.

وايضا يشارك في فيلم "الإسترلينى"، حيث يقوم المخرج حسين المنباوى حاليًا بمعاينة أماكن التصوير، استعدادًا للانطلاق في تصوير الفيلم في الفترة المقبلة بعد استكمال التفاصيل وتعاقد الفريق الفني والممثلين.

اخر اعمال محمد هنيدي

وكان اخر اعمال محمد هنيدي هو فيلم مرعي البريمو الذي تم عرضه ضمن أفلام صيف 2023، ويشاركة في البطولة، غادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول تاجر بطيخ، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد هنيدي، الذي يواجه العديد المواقف الكوميدية المثيرة من خلال عمله.