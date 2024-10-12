وزير النقل يعلن تشغيل القطار الكهربائي الخفيف تجريبيا..…

دبي - احمد فتحي في السبت 12 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - حمدي أحمد_ قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، إن مشروعات مترو الأنفاق الجاري تنفيذها حاليا يبلغ طولها 2573 كيلو جر كهربائي.

وأضاف الوزير، خلال افتتاح محطة قطارات الصعيد، أن أهم هذه المشروعات الخط الرابع للمترو على 3 مراحل وجاري الانتهاء من مرحلته الأولى، والخط السادس للمترو الذي انتهت تصميماته وتنفيذه على الأرض سيبدأ مع مطلع العام القادم.

وتابع، “جاري استكمال القطار الكهربائي الخفيف، بالنزول جنوبا إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمببية وشمالا إلى العاشر من رمضان، حيث تم التشغيل التجريبي منذ أسبوع من محطة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة وحتى مدينة مصر”.

وأوضح أن الخط حاليا يسير بالسرعة التصميمة له، ولكن عن طريق سائق مع التحكم من وحدة السيطرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيله بدون سائق بعد 3 أشهر، وخلال 4 إلى 5 أشهر سوف نحتفل بتشغيله مع الركاب.