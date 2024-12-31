"المدينة البعيدة" يتصدر تريند جوجل: مسلسل تركي جديد يشعل اهتمام الجمهور العربي

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهدت محركات البحث، وفي مقدمتها "جوجل"، تصدر مسلسل "المدينة البعيدة" خلال الأيام الماضية، عقب انطلاق عرضه الأول على شاشة "MBC4".

جاء هذا النجاح بعد تحقيق المسلسل نسب مشاهدة مرتفعة في تركيا، ليواصل حضوره القوي مع بداية بثه للجمهور العربي.

خطوة جديدة من منصة "شاهد"

في خطوة استراتيجية لتعزيز مكتبة أعمالها، أعلنت منصة "شاهد" شراء حقوق عرض المسلسل، مع خطط لدبلجته إلى اللغة العربية. هذه الخطوة تزيد من ترقب الجمهور لمتابعة العمل الذي يجمع بين التشويق، الدراما، واللمسات الثقافية التركية المميزة.

قصة مستوحاة من "الهيبة"

يأخذ مسلسل "المدينة البعيدة" جمهوره في رحلة درامية مستوحاة من قصة المسلسل السوري اللبناني الشهير "الهيبة"، مع تغييرات تناسب الطابع التركي تدور القصة حول عليا ألبورا (سينم أونسال)، التي تعود إلى تركيا من كندا لتلبية وصية زوجها الراحل بدفنه في مسقط رأسه بماردين.

لكن وصولها يكشف عن مفاجآت لم تكن في الحسبان، إذ تجد نفسها محاصرة بين تقاليد العائلة الصارمة وخيارات مصيرية تتعلق بمستقبلها وابنها الوحيد. تُخيرها عائلة زوجها بين الزواج بشقيق زوجها الراحل جيهان ألبورا (أوزان أكبابا) أو العودة إلى كندا بدون طفلها.

نجوم المسلسل وأداء لافت

يضم المسلسل طاقماً مميزاً من النجوم الأتراك الذين أبدعوا في تجسيد الشخصيات، منهم:

أوزان أكبابا في دور جيهان ألبورا، الرجل الذي يتحمل مسؤولية العائلة ويحاول الموازنة بين الواجبات والتقاليد.

سينم أونسال في دور عليا ألبورا، التي تعيش صراعاً داخلياً مع محاولتها الحفاظ على ابنها.

جونكا سيلاسون بدور سادكات ألبورا، الأم المتسلطة.

موفيت كاياكان بدور إيميل ألبورا، شقيق جيهان، الذي يحمل أسراراً تهدد استقرار العائلة.



أصداء أولية وردود أفعال إيجابية

لاقى المسلسل استحساناً واسعاً في الوطن العربي، حيث أشاد المتابعون بأداء الممثلين وقوة السيناريو الذي يجمع بين التشويق والغموض. كما برزت إشادات بالإخراج الذي أضاف بعداً بصرياً يبرز جماليات الطبيعة التركية في ماردين.

من المتوقع أن يشكل "المدينة البعيدة" حالة درامية فريدة، تستمر في جذب جمهور جديد مع كل حلقة تُعرض، خاصة مع الخطوات التسويقية الناجحة التي عززت من حضوره على المنصات الرقمية.