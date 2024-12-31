عرض 60 فيلمًا في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بالدورة الـ 14

القاهرة - محمد ابراهيم - تشهد الدورة الـ14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي يقام في الفترة من 9 إلى 14 يناير 2025، عرض 60 فيلمًا في مسابقات المهرجان المختلفة، والتي تشمل: الأفلام الطويلة، الأفلام القصيرة، أفلام طلبة المصريين، وأفلام الدياسبورا، بمشاركة 35 دولة.

تتضمن الدورة هذا العام تكريم عدد من الشخصيات البارزة في عالم السينما، وهم: النجم خالد النبوي، المخرج مجدي أحمد علي، المخرج السنغالي موسى إبسا، الممثلة والمخرجة الغانية أكوسوا بوسيا، والفنان التونسي أحمد الحفيان.

لجان التحكيم:

مسابقة الأفلام الطويلة: تضم السيناريست تامر حبيب، المخرج السنغالي موسى إبسا، المخرج السوداني إبراهيم شداد، المخرجة الجزائرية صوفيا دجاما، والممثلة أكوسوا بوسيا.

تضم السيناريست تامر حبيب، المخرج السنغالي موسى إبسا، المخرج السوداني إبراهيم شداد، المخرجة الجزائرية صوفيا دجاما، والممثلة أكوسوا بوسيا. مسابقة الأفلام القصيرة: تضم السيناريست أحمد مراد، الناقد المغربي عبد الكريم أوكريم، الناقد السنغالي نجيب سانيا، المخرجة الجنوب أفريقية أندريا فوجس، والمخرج السوداني أمجد أبو العلا.

تضم السيناريست أحمد مراد، الناقد المغربي عبد الكريم أوكريم، الناقد السنغالي نجيب سانيا، المخرجة الجنوب أفريقية أندريا فوجس، والمخرج السوداني أمجد أبو العلا. مسابقة أفلام الدياسبورا: تضم المنتج جابي خوري، المخرج أمير رمسيس، ومديرة مهرجان نياف ماهن بونيتي.

تضم المنتج جابي خوري، المخرج أمير رمسيس، ومديرة مهرجان نياف ماهن بونيتي. مسابقة أفلام الطلبة: تضم المخرج محمد شفيق، منى الصبان، وهشام جمال.

تم إهداء الدورة الحالية إلى أرواح المبدعين: المؤلف عاطف بشاي، المخرج المغربي الطيب الصديقي، المخرج الموريتاني ميدو هوندو، والمخرجة السنغالية صافي فاي.

يرأس المهرجان شرفيًا الفنان محمود حميدة، ويُنظم منذ عام 2011 بواسطة مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، الشباب والرياضة، وزارة الخارجية، هيئة تنشيط السياحة، محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.