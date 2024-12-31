موعد عزاء المطرب الراحل أحمد عدوية

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمد عدوية عن موعد عزاء والده، الفنان الكبير أحمد عدوية، الذي توفي مساء الأحد 29 ديسمبر.

وأوضح عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "عزاء الفنان أحمد عدوية سيقام يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، في قاعة الصفا بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، من الساعة الخامسة حتى الثامنة مساءً. نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء".

جنازة الراحل

وجرى تشييع جنازة الفنان الراحل صباح اليوم الاثنين من مسجد حسين صدقي، بحضور عدد كبير من محبيه وأقاربه وأصدقائه، إضافة إلى مجموعة من الفنانين، بينهم مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عبد الباسط حمودة، وحسام حسني.

وظهر الحزن واضحًا على نجله المطرب محمد عدوية وابنته وردة وزملائه الذين ودعوه وسط مشاعر مليئة بالأسى.