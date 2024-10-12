ليلة غنائية إضافية لمروان خوري وعبير نعمة في دبي.. نفاد تذاكر الحفل الأول

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان اللبناني مروان خوري والفنانة عبير نعمة في مدينة دبي عن إضافة ليلة غنائية جديدة بسبب نفاد تذاكر الحفل الأول.

ويأتي هذا الإقبال الكبير ليؤكد الشعبية الواسعة التي يتمتع بها كل من خوري ونعمة لدى الجمهور في الإمارات العربية المتحدة.

إضافة ليلة جديدة للحفل



في خطوة جاءت استجابة للإقبال الجماهيري الكبير، أعلنت الشركة عن تنظيم ليلة إضافية بتاريخ 6 نوفمبر، وذلك بعد أن تم بيع جميع تذاكر الحفل الأول المقرر في 9 نوفمبر. وأكدت أن تذاكر الحفل الثاني سيتم طرحها للجمهور يوم الأحد 13 أكتوبر في تمام الساعة الثالثة مساءً.

حفلتان غنائيتان في دبي

سيشهد الجمهور في دبي حفلتين غنائيتين مميزتين، حيث سيحيي كل من مروان خوري وعبير نعمة حفلًا يوم 6 نوفمبر يليه الحفل المنتظر يوم 9 نوفمبر.

هذه الأمسيات ستكون فرصة لعشاق الموسيقى للاستمتاع بأداء فني راقٍ من فنانين لامعين في الساحة الفنية العربية.

أعمال مروان خوري القادمة



وفي سياق آخر، كشف مروان خوري في تصريحات لبرنامج "عرب وود" عن تحضيره لأعمال جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأعلن عن انتهاءه من تلحين وتأليف ثلاث أغاني للفنانة إليسا، التي ستصدر قريبًا بعد نجاح أغنيتهما السابقة "كله وهم".

مروان خوري

مروان خوري وزوجته



خلال استضافته في برنامج "الزمن" مع الإعلامية راغدة شلهوب، تحدث مروان خوري عن حياته الشخصية، حيث أشار إلى أن زوجته مسلمة، وأنه يشاركها في بعض الطقوس الروحية مثل الإفطار معها في شهر رمضان، مما يعكس عمق الترابط والتفاهم بينهما رغم اختلاف الأديان.

عبير نعمة على مسرح الأوبرا المصريةمن

جانب آخر، تستعد عبير نعمة للوقوف على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية في 16 أكتوبر، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

وستقدم الحفل بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

لفتة إنسانية من عبير نعمة



أعلنت عبير نعمة أن عائدات مشاركتها في هذا الحفل ستخصص لدعم الأسر المتضررة في لبنان، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها وطنها.

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على تضامنها مع شعبها وتجسيدًا لدورها الإنساني بجانب مسيرتها الفنية.