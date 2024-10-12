كامل الوزير: التعاقد على 7 قطارات نوم فاخرة .. وتوريد 210…

دبي - احمد فتحي في السبت 12 أكتوبر 2024 04:15 مساءً - حمدي أحمد_ كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، عن التعاقد على شراء 7 قطارات نوم فاخرة جديدة لتقديم خدمة فندقية متميزة ولخدمة السياحة، والانتهاء من إعادة تأهيل ورفع كفاءة أسطول قطارات النوم الحالي بإجمالي 121 عربة.

وقال الوزير، خلال افتتاح محطة قطارات الصعيد بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه تم توريد 210 جرار جديد للسكك الحديدية منذ 2021، مع إعادة تأهيل 97 جرار من إجمالي 220 جرار مخطط إعادة تأهيلها.

وأضاف أنه تم توريد 977 عربة ركاب من إجمالي 1350 عربة جديدة، وتوريد 6 قطارات تالجو فاخرة، مع إعادة تأهيل 1354 عربة من إجمالي 1404 عربة مخطط إعادة تأهيلها.

ولفت إلى توريد 582 عربة نقل بضائع من إجمالي 1215 عربة طرازات مختلفة من مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، وإعادة تأهيل 5000 عربة نقل بضائع من إجمالي 9000 عربة.