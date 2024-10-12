بعروض الموسيقى العربية.. ثقافة الشرقية تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم -

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، احتفالاتها بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد؛ إحياء للروح الوطنية وبث الحماسة والشغف لتحقيق مزيد من الانتصارات في مختلف نواحي الحياة، وذلك ضمن البرامج المكثفة لوزارة الثقافة.

فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية

ونظم فرع ثقافة الشرقية عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بمناسبة نصر أكتوبر يومي التاسع والعاشر من أكتوبر، وقدمت فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد حسنى أغاني وطنية ورومانسية منها: إن كنت ناسي، يا أغلى اسم في الوجود، من حبي فيك يا جاري، أهو ده اللي صار، سمرا يا سمرا، وغناء جماعى تعيشي يا بلدى، خفيف الروح، النجمة مالت ع القمر.

فيلم تسجيلي عن ملحمة النصر

وضمن الاحتفال عرض فيلم تسجيلي عن ملحمة النصر إعداد أحمد طرية والبداية كانت للسلام الجمهوري وذلك على مسرح قصر ثقافة الزقازيق، وفي السياق قدمت فرقة منيا القمح للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أشرف يوسف عروضها الفنية الغنائية: ليالينا، دارت الأيام، مصر التي في خاطري، أسمر يا أسمراني، حلوين من يومنا والله.

عرض فني لفرقة القلب الصافي للفنون الشعبية

وتضمنت الأنشطة المنفذة في إطار برنامج إقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الشاعر أحمد سامي خاطر، حفلا فنيا بقصر ثقافة ديرب نجم ضمن مبادرة بداية، قدم به عرض فني لفرقة القلب الصافي للفنون الشعبية والتعبيرية من ذوي القدرات الخاصة بقصر الثقافة بقيادة المخرج محمد بركات، تضمن الحفل تابلوهات الملك لله، حماة الوطن، القلب الصافي، الفرح الشرقاوي، السبوع، وتابلوه الصعيدي، وإلقاء شعر أداء سهيلة ياسر، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بديرب نجم.

