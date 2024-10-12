نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد سيطرتها بجولة "تيجي نسيب" بالخليج.. توافد جماهيري غير مسبوق على حفل أنغام بالمتحف الكبير وهؤلاء أبرز الحضور (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت مداخل المتحف الكبير تكدس غير مسبوق منذ انشائه للألاف السيارات الخاصة بجمهور صوت مصر أنغام والذي يقام ضمن حفلات ليالي مصر وتنظيم الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

أبرز الحاضرين

كان في مقدمة الحضور بالمنطقة الخاصة بال vip الكاتب والاعلامي الكبير إبراهيم عيسي والسيناريت تامر حبيب واحمد الشامي ونهلة الحاجري زوجة النجم محمد حماقي والدتها. سيدة المجتمع فاطمة درة والاعلامي سيف زاهر .. وغيرهم من مختلف الجنسيات العربية.

الحفل يعد الأول لأنغام بمصر بعد النجاح الكبير الذي حققه البومها الأخير "تيجي نسيب" وشهدت جولة حفلات الالبوم الجديد بالدول العريية حضورا تخطي الطاقة الاستيعابية لمسارح السعودية والبحيري ودبي.

ومن المقرر ان يقام غدا حفلا اخر لأنغام هلي نفس مسرح المتحف الكبير تلبية لرغبات الجمهور ممكن لم يتمكنوا من حضور حفل اليوم لنفاذ التذاكر بالكامل.

تواصل صوت مصر أنغام سيطرتها علي أضخم الاحتفالات الضخمة بدول الخليج العربي بحضور غير مسبوق تخطي الطاقة الاستيعابية المسموح بها وذلك ضمن جولتها الغنائية لألبوم "تيحي نسيب" والتي إنطلقت من مسرح عبادي الجوهر بمدينة جدة السعوديه ثم المركز العالمي للمعارض بالبحرين ومؤخرا حفل أرينا دبي الذي شهد أكثر من 7 آلاف شخص من مختلف الجنسيات العربية.

وشهد "تايمز سكوير" اشهر ميادين مدينة نيويورك الأمريكية قد شهد مؤخرا وضع بوستر ضخم لألبوم "تيجي نسيب" لصوت مصر أنغام فى مشهد يخطف قلوب محبيها من أبناء الجالية المصرية والعربية وهو ما اعتبره الجمهور تتويجا للنجاح الكبير الذي حققه البوم "تيجي نسيب" لصوت مصر أنغام على مستوى الوطن العربي ومتابعيها بمختلف دول العالم والذي يتبرع وبقوة علي عرش البومات صيف 2024.

آخر أعمال أنغام

وكانت صوت مصر أنغام قد أطلقت 12 كليبا لاغاني البوم "تيجي نسيب" تم تصويرها بطريقة الـ فيجيوليزر، المستحدث مؤخرًا والمتبع لنجوم الأغنية عالميًا والذي يعتمد كليا على أداء النجم مفردًا لاداء القصة الدرامية للكليب.



وتحمل النجمة الكبيرة أنغام على عاتقها طوال مشوارها الفنى تمثيلها لواجهة مصر وقوتها الناعمه وتعد امتدادا لريادة أم الدنيا للفن الطربى الأصيل.